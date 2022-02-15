Şeref Oğuz: Çoğu satıcı aldırmamış bile

Niyetimiz, gıdada KDV’yi %8’den %1’e indirmek… Kamunun 27 milyar liralık vergiden vazgeçişi söz konusu ve bu kaynağın enflasyonun pençesindeki tüketiciye destek olarak ulaşmasını sağlamak. Niyet güzel, hem de zamanlaması da iyi. Fakat akıbetine dair ön bulgular, “ne oldu bak” dedirtecek cinsten…

Pazar günü alışverişteydim. Zincir marketlerden açık esnafa dek, dolaştım durdum. Gördüğüm şu oldu; misal yumurtanın 22 liralık fiyatı 32 TL’ye çekilmiş ve KDV indirimine baz teşkil edecek şekilde, indirime hazır hale getirilmiş. Ve dün KDV indirimiyle esip gürleyenlere cevaben 24 lira oluvermiş.

Benzer olgu; balıkta yaşanmış… KDV’deki 7 puanlık indirimi “%7 ucuzluk” beklentisiyle yanlış anlamamız bir yana, etiketi denizin belirlediği ortamda fiyat düşmüş mü kalkmış mı belli bile olmadı. Diğer ürünler? Çoğu satıcı, “KDV indirimini etikete yansıtmayanı cezalandırırız” söylemine aldırmamış bile.

Şeref Oğuz’un yazısı