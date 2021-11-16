Şeref Oğuz: Çift haneli dolar, yabancının gözünü yeniden Türkiye’ye çevirdi

Çift haneli dolar, yabancının gözünü yeniden Türkiye’ye çevirdi. Kasım’dan itibaren ufak ufak alımlar vardı fakat şimdi çıtayı yükselttiler. BBVA, Garanti’de mülkiyetinde bulunmayan %50,15’lik hisselerin tamamı için 12,20 TL satınalma bedeli ile pay alım teklifi yapılmasına karar verdi.

Neredeyse 1 dolara düşmüş Garanti hissesinin tamamı, yabancıya gidiyor. Liramıza ilk olarak Sterlin, sonra Euro ve şimdi de Dolar, fazladan 1 sıfır ilave edince, “patron çıldırdı, ne alışan 1 dolar” kabilinden teklifler gelmeye başladı. Şirketlerin kulağı kapıda olsun, yakında yabancı talip olabilir.

Yabancıların gayrimenkule, hisse senetlerine, TL varlıklara ilgisi artabilir. Nedeni kelepir fiyatına gerilemeleri… Bir yanda ihracat rekorları kırılırken bir yanda dolar bazında dip seviyeye gerileyen fiyatlar elbette iştah açıyor. Siz şimdi seyredin şimdi; çift haneli dolar, start’ları up’laştıracaktır.

Ne oldu da birdenbire yabancı ilgisi canlanmaya başladı? Yabancıların Türkiye’ye ilgisindeki kıpırdanmayı sadece kelepir fiyatlarla nitelendirmek mümkün değil. Biliniyor ki seçim ekonomisine girilmiş durumda… Yeni adımlar bekleniyor ki şimdiden ülkeyi fiyatlıyorlar.

Şeref Oğuz’un yazısı