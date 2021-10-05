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Yaramazlara biraz batar!

Şeref Oğuz: Çekirdek Merkez’i zorlayacak

Kur gerçekten de düşsün istenmiyor mu? Yüksek kur yüksek enflasyon demek… Yüksek kur ve enflasyon sarmalında dönüp duracak mıyız? Bu bilinçli bir tercih ise sağlam bir stratejik adımının olması gerekmez mi? Üretimi teşvik etmek için kur kullanılırken, üretimin en büyük baltası da kur olmuyor mu?

Para politikası kararı için bakılan gösterge çekirdek enflasyon %16,76’dan %16,98’e çıktı. TCMB oranı düşük diye çekirdeğe yönelmişti fakat çekirdek de yükseliyor.


TÜİK’e göre Eylül ‘de sepette 318 maddenin fiyatı arttı. Böylece fiyatı artan ürün sayısı 2021’de en yüksek seviyesine çıktı. Çekirdek enflasyon; yükseliyor. Manşet enflasyon 19,58. Dolar 8,86’da durur mu? Kurun düşmesini istemezseniz, düşüremezsiniz.

Şeref Oğuz’un yazısı

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Umut olmadan yaşanır mı?

Kişisel ve partisel çıkarlar gözetilmeden güçlü bir sol blok inşasına gidilebilir. Bu sol blok, tüm demokratik partilerin içine dağılıp seçimleri ve sonrasındaki süreçleri emekçiler lehine etkileme gücüne ulaşabilir.

‘İşte’ en büyük hatalar: Yanlış hesaba para, arkadaşına diye patrona mesaj

İşte hata yapmayan var mıdır? Bu soruya, “Ben yapmadım” diye yanıt verenin sayısı herhalde yok denecek kadar azdır. Tabii, ufak tefek hatalarla büyükler ve yaptırımları arasında fark var. Bu, şefe, müdüre, patrona göre değişir ama çoğu kez çalışanı ciddi anlamda strese sokar. “Çalışma hayatınızdaki en büyük hata” dense kim bilir birbirinden ne kadar farklı yanıtlar gelir. Kişiden kişiye, sektörden sektöre değişir.

Boğaziçi’ne yeni ‘operasyon’: Üniversite arazisi yapılaşmaya açılabilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu yılın başında Prof. Dr. Melih Bulu’yu atamasının ardından protesto gösterilerinin başladığı Boğaziçi Üniversitesi bu defa da yapılaşma tehlikesi altında. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘olur’uyla anıt ağaçların bulunduğu üniversite arazisinin birinci derece doğal SİT alanı statüsü kaldırıldı. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, statü değişikliğine karşı dava açmaya hazırlanıyor. 