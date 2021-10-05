Şeref Oğuz: Çekirdek Merkez’i zorlayacak

Kur gerçekten de düşsün istenmiyor mu? Yüksek kur yüksek enflasyon demek… Yüksek kur ve enflasyon sarmalında dönüp duracak mıyız? Bu bilinçli bir tercih ise sağlam bir stratejik adımının olması gerekmez mi? Üretimi teşvik etmek için kur kullanılırken, üretimin en büyük baltası da kur olmuyor mu?

Para politikası kararı için bakılan gösterge çekirdek enflasyon %16,76’dan %16,98’e çıktı. TCMB oranı düşük diye çekirdeğe yönelmişti fakat çekirdek de yükseliyor.

TÜİK’e göre Eylül ‘de sepette 318 maddenin fiyatı arttı. Böylece fiyatı artan ürün sayısı 2021’de en yüksek seviyesine çıktı. Çekirdek enflasyon; yükseliyor. Manşet enflasyon 19,58. Dolar 8,86’da durur mu? Kurun düşmesini istemezseniz, düşüremezsiniz.

Şeref Oğuz’un yazısı