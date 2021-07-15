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Yaramazlara biraz batar!

Şeref Oğuz: Bu oranı veren banka yoksa uzak durun

Parasını enflasyonun yakıcılığından korumak isteyenlere gelsin bu soru; mevduata yüzde kaç faiz olursa size cazip gelir? Benim cevabım şudur; enflasyonda TÜFE’nin üzerine 2-3 puan koyan bankanın mevduatı cazip olsa da siz yine ÜFE’leyle randevuya hazırlanan TÜFE rakamına TÜİK’in puanı üzerine 5 koyup hesaplayın. Bunu veren banka yoksa uzak durun… Yüzde kaç faiz mi cazip; benim görüşüm; %25. Mevduatı cazip kılan sadece faiz değil aynı zamanda Lira’nın itibarıdır. Eğer parası pul olan bir ekonomide iseniz birikiminize güvenli liman aramaktan daha akılcı eylem ne olabilir?

Tersine dolarizasyon ya da tersine altınizasyon, “dövizi, altını sat, liraya yönel” demekle olmuyor.


Şeref Oğuz’un yazısı

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