Şeref Oğuz: Bu hükümet enflasyonu çözme niyetinde midir?

Hayır, zira ondan besleniyor. Onunla kamu borçlarını ödüyor. Onun sayesinde geçiniyor. Onu kullanarak yandaşına, candaşına kaynak aktarıyor. Enflasyonu çözmek yerine tırmandırma yarışını başlatan da o, sürdüren de o… Enflasyon değirmenine ha bire su taşıyan da bizzat kendileri olur.

Yüksek ve yapışkan enflasyonla hayat nasıl geçer?

Zor geçer. Maliyetli geçer. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir hale getirerek geçer. Taşınmadan daha zengin muhitte yaşıyormuşsun duygusunu sana hissettirerek geçer. Sabit gelirliysen sana ev aldırmayarak, oto sahibi yaptırmayarak, çocuğuna iyi tahsil verdirtmeyerek, seni süründürerek geçer.

ENFLASYON DEVİRECEK 33 KURŞUN

1-Ahlak, 2-Üretim, 3-Haddini bilmek, 4-Şeffaflık, 5-Hırsız yönetimden kurtulma, 6-Tarımda reform, 7-Daha iyi eğitim, 8-Likayata önem, 9-Nepotizmi dışlama, 10-Nitelikli gayret, 11-Dürüst esnaf, 12-Katma değerli üretim, 13-Teknoloji yoğun endüstri, 14-Modaya doğru koşan tekstil… 15-Cari açığı cari fazlaya dönüştürecek stratejiler, 16-Kendi parana hürmet, 17-Dolarizasyondan uzak durma, 18-Bağımsız merkez bankası, 19-Gerçek ekonomist lider, 20-Piyasa dostu iş yasaları, 21-Rant ekonomisinden kurtulma, 22-Kolay para kazanmanın zor, zor para kazanmanın kolaylaştırılması… 23-Eğitimde çağdaş uygulamalar, 24- Kamu bankalarında şeffaflık, 25-Devlet ihale yasasında adalet, 26-Belediyelerde hizmet odaklı yaklaşım, 27-Borç yönetimi, 28-Sözde değil, özde verimlilik, 29-Adalet reformu, 30-Ceza ve ödül sistemine işlerlik, 31-Doğru teşvikler, 32- Sorumluluk ve 33-İyi yurttaşlık. İşin özünde “enflasyonu çözme kararlılığı” varsa, niyeti olan yapar. Gayretini odaklar, gerçekçi teşhisler koyar, kapsayıcı çözümler geliştirir ve güvenilir uygulamacıların elinde enflasyon, hızlı, kalıcı şekilde devrilir, yıkılır, geriler, tek haneye de iner. Sorun, gayretin ve niyetin halis olup olmamasıdır. Bir de 33 kurşunu enflasyona sıkacak olan mert, dürüst, adil, güçlü, insani yönü baskın bir lider…

Şeref Oğuz’un yazısı