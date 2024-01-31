Şeref Oğuz: Bu hükümet enflasyonu çözebilir mi?

Elbette… Daha önce de enflasyonla mücadele ettik ve kazandık. 2018’deki kur atağı ardından tırmanan enflasyon, tüm birimlerimizi harekete geçirmiş ve seferberlik ruhu içinde 2018 Eylül ile 2019 Mart arasındaki 6 aylık sürede bunu başardık, hızını kestik. Bu mücadelede TOBB’a bağlı tüm işletmeler taşın altına elini koydu ve fiyatları arttırmayı durdurmakla kalmayıp indirime dahi gidildi.

Fakat köprünün altından çok sular geçti. Pandemide 400 gün kapalı kalan ekonomi ardından piyasaya saçılan trilyonlarca kredi, dövizi zıplatmakla kalmadı, enflasyonu ivmelendirdi. Şimdi ise mücadelenin seçim sonrası başlayacağı konuşuluyor. Bakalım başlayacak mı?

Ahlak çözülmesi için ne yapılabilir?

Bu, hayati bir sorudur ve ne yazık ki genel geçer bir cevabı yoktur. Ahlak, kendin için istediğini öteki için de istemekle kurulur. Din çoktur ama ahlak tektir. Ahlak eğitimi, din dersi filan değildir. Dürüstlük, şeffaflık, hesap verebilirlik, kul hakkına hürmet gibi temel kavramların toplumda yeniden tesisi demektir. İnen endeksi 2-3 yıl gibi bir sürede hale yola koyarsın da giden ahlakın yeniden tesisi, nesiller gerektirecektir.

Şeref Oğuz’un yazısı