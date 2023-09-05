Şeref Oğuz: Bu başarıyı neden çoğaltamıyoruz?

Ülke olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Enflasyon bel büküyor, işletmeler finanssız, döviz, faiz kıpır kıpır. Voleybol takımımızın Avrupa Şampiyonası parıltılı başarısı, her birimize öyle iyi geldi ki… Adeta çöl ortasında susuzluktan kırılırken vaha bulmuş gibi sevindik, coştuk, gururlandık, umutlandık.

Bu coşku seli içinde benim kafama taktığım şu oldu; Filenin Sultanları, bizim başarımız… Demek ki başarabiliyoruz. Üstelik bu kupayı her birimiz kaldırmış gibi de sevindik. İyi de neden bu başarıyı çoğaltamıyor, bundan ilham alamıyor ve diğer kurumlarımızda yineleyemiyor, tekrarlayamıyoruz?

Şeref Oğuz’un yazısı