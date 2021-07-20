Şeref Oğuz: Böyle bir ortamda yatırımda nasıl hareket edilmeli?

Enflasyonun yüksek olduğu zamanlardayız ve yüksek seyrini koruyacağı anlaşılıyor. Böyle bir ortamda yatırımda nasıl hareket edilmeli? Gayrimenkul, altın, mevduat, döviz için seçenekler neler olabilir?

Eylemsizlikle… Pozisyonunu koruyarak… Risk iştahını azaltarak… Kripto para dâhil tüm heyecan verici ve riskli enstrümanlardan şu dönemde uzak durarak…

Yabancı satışları var. Yabancı, gitti gider… Seçime kadar da gelmez. Piyasalara Biden tarafından olumlu sinyal verilmedikçe yabancı gelişi olmaz, CDS düşmez, yüksek faizli borçlanma imkânları da budanır. Kendi yağımızla kavrulmaya hazırlanalım. Zaten kavrulmaya başladık bile… Risk iştahı yüksek olanlara iki minik hatırlatma; Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk döndü ama ona gerek kalmadı yenileri türeyecek. İkincisi, iştahı yüksek olanlar, kripto dolandırıcılığından yeni tokatlandı, yine tokatlanmayın derim.

Şeref Oğuz’un yazısı