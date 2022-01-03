Şeref Oğuz: Borsa, dolar ve enflasyonun seyri

BORSA; Seçim sürecinin yöneteceği rallilere sahne olacak. Halka açılmaların da yoğunlaşmasıyla endekste yeni rekorlar söz konusu olur. Kafa karıştıran kur korumalı mevduat uygulaması ve şirketlerin “kovanı akarken doldur” yaklaşımıyla borsaya odaklanması, zirveleri zorlayacak.

DOLAR; Kur korumalı yetmez, enflasyon korumalı olsun. O da yetmezse kendi haline bırakılır. Neticede dolar, seçim eğer martta olacaksa 20 liranın biraz altında, Haziran’da olacaksa 20 liranın üstünde, daha dingin volatilite ile akar, gider.

ENFLASYON; Dünya bir yandan iklim değişikliği, diğer yandan küresel enflasyonun etkisiyle 2022’de yol alırken içeride enflasyon, ilk yarıda %40’ı aşar. Yılsonu mu? Seçimi kazanacak olan iktidarın sorunu artık enflasyon… Yüzde 5 hedefi mi? Komik ötesi bir söylemden ibaret…

Şeref Oğuz’un yazısı