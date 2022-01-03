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Yaramazlara biraz batar!

Şeref Oğuz: Borsa, dolar ve enflasyonun seyri

BORSA; Seçim sürecinin yöneteceği rallilere sahne olacak. Halka açılmaların da yoğunlaşmasıyla endekste yeni rekorlar söz konusu olur. Kafa karıştıran kur korumalı mevduat uygulaması ve şirketlerin “kovanı akarken doldur” yaklaşımıyla borsaya odaklanması, zirveleri zorlayacak.

DOLAR; Kur korumalı yetmez, enflasyon korumalı olsun. O da yetmezse kendi haline bırakılır. Neticede dolar, seçim eğer martta olacaksa 20 liranın biraz altında, Haziran’da olacaksa 20 liranın üstünde, daha dingin volatilite ile akar, gider.


ENFLASYON; Dünya bir yandan iklim değişikliği, diğer yandan küresel enflasyonun etkisiyle 2022’de yol alırken içeride enflasyon, ilk yarıda %40’ı aşar. Yılsonu mu? Seçimi kazanacak olan iktidarın sorunu artık enflasyon… Yüzde 5 hedefi mi? Komik ötesi bir söylemden ibaret…

Şeref Oğuz’un yazısı

SON HABERLER

Boğaziçi direnişinin 1’inci yılında hasar tespit raporu

Boğaziçi Üniversitesi direnişi, geçen yıl 2 Ocak gecesi yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle üniversiteye Melih Bulu’nun rektör olarak atanması ile başladı. Bulu’nun ‘altı ay ömür biçtiği’ eylemler üniversite bileşenlerinin de desteğini alarak büyüdü, ancak Bulu’nun görev süresi 15 Temmuz gecesi yayınlanan bir başka kararnameyle sona erdi. 

Müsaade ederseniz kendimi pencereden atmak istiyorum, efendim!

Gazeteci: Efendim çok haklısınız, heyecanlıyım, ne yaptığımı bilmiyorum inanın, karşınızda oturmak hiç kolay değil, Allah beni nasıl biliyorsa öyle yapsın, zannetmiştim ki… , Kendimi şu pencereden atmak en doğrusu olacak belki de, evet, hak ettim, ancak bu konuda kararı ben veremem, kendimi pencereden atma zaruretini tensiplerinize sunuyorum, efendim…