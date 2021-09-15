Şeref Oğuz: ‘Biz bu filmi daha önce gördük’ diyeceksiniz

Şimdi size hayal gelebilir. Üç haneli enflasyonun tırmanma şeridinin sosyolojisini, psikolojisini hatırlıyorum. Fiyatlar sürekli artıyor algısı yerleşince yönetimler, enflasyonu kendi haline bıraktılar.

Siyasetçi de seçmen de bundan beslendi. Çoğu kişinin işine geldi yüksek enflasyon. Testiyi kıranla suyu getireni ayırt edemez olduk.

Kamu, halka olan borçlarını enflasyonla eritti, ücretleri enflasyonla törpüledik ve bunun sürdürülebilir olmadığını anladığımızda, iş işten çoktan geçmişti.

Olacakları söyleyeyim; yüzde 20’lerde 3 yıl, %30’larda 2 yıl, %40-60 bandında 1 yıl gider ve her 4 yılda bir liramıza fazladan bir sıfır eklemek zorunda kalırız. Masal mı? Kayıp yıllar 90’ları inceleyin, biz bu filmi daha önce gördük diyeceksiniz.

Şeref Oğuz’un yazısı