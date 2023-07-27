Şeref Oğuz: Biri ‘Enflasyon düşecek’ diyorsa bil ki yalandır

Seçim ekonomisi, makule dönüşte dahi obez ekonomiye “atıştırmalıklar” sunmaya devam ediyor. Hele ki CB’nin işaret ettiği Aralık ayında müthiş bir popülizm tsunamisi geliyor olacak. Obez kamunun diyet yapacağı yok. Hal böyle olunca biri “enflasyon düşecek” diyorsa, bil ki yalandır.

Obezin biri zayıflamaya karar vermiş ve diyetisyene gitmiş. Diyetisyen ölçmüş biçmiş ve ona bir diyet menüsü önermiş. Obezin tepkisi; “bu menü, yemekten önce mi sonra mı?” olmuş. Fıkra burada bitmiyor. Obeze “tek yemeğin bu” deyince ikinci bir diyetisyene gitmiş ve böylece 2 yemeği olmuş.

Şeref Oğuz’un yazısı