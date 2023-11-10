Şeref Oğuz: Bırakın yabancı sermayeyi, yerli sermaye de tedirgin olur

Bırakın yabancı sermayeyi, yerli sermaye de tedirgin olur. Tabloya bakın; Yargıtay, Anayasa Mahkemesi (AYM) hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Yargı bile yargıyı yargılıyorsa vatandaş ne yapsın, yabancılar ne yapsın, devlet ile yolları kesişenler ne yapsın, adalet camiası ne yapsın…

Olacak iş değil. Dünya hukuk tarihinde emsali var mıdır diye baktım, Ebru Baki de sabaha de gözüne uyku girmemiş, araştırmış. Belki biz bulamadık diye İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç bakmış. Vaz geçmedik Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’a sorduk; onlar da dünyada emsali yok dediler.

8 Kasım’daki bu hukuk komedisinden sonra uzmanları, yorumcuları izliyorum. Sanki başka derdimiz yokmuş gibi şimdi de hukuk üzerinden kutuplaşma başlamış. Kimi Anayasa Mahkemesi’ni tutuyor, kimi de “AYM’ye biriken tepki bunlar” diyerek Yargıtay’ı tutuyor. Olacak şey değil, tam maskaralık… Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan ikilisi, yeniden para arama turlarına çıkıyorlar. “Ben para aramıyor, yatırım çekmek için dolaşıyorum” diyen Mehmet Şimşek, gideceği Amerika’da yatırımcılara ne anlatacak? “Üst yargınız birbiriyle çatışırken, bize hukuki güvence vermeniz imkansız” demezler mi?