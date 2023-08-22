Şeref Oğuz: Bankalarda faiz pazarlığı

Malum Merkez Bankası Kur Korumalı Mevduata yeni düzenleme getirdi ve bankaları, “mudilerinizi TL’ye geçmeye ikna edin, yoksa sizi düşük faizli tahvile boğarım” dedi. Şimdi bankalarda bir telâş bir telâş… Enflasyondan kaçıp KKM’ye sığınan mudileri şimdi KKM’den vazgeçmeye ikna edebiliriz?

-Alo, ben Güvenli Liman Bank’tan şube müdürü Ahmet Güven, Sakine hanım ile mi görüşüyorum?

-Evet, benim, buyurun…

-Sakine hanım acaba dövizden döndüğünüz lira mevduatınızı yeniden TL mevduatına çevirmeye ne dersiniz?

-Olabilir, ne faiz vereceksiniz?

-Efendim üzerinde çalışıyoruz, misal %40 faize ne dersiniz?

-İyi de evladım ya enflasyon ne olacak? Ben emekli memurum, tüm birikimim sizde. Ya TL’ye döner ve enflasyonun altında faiz verirseniz bana yazık değil mi?

-Haklısınız; o halde size %45 veririz. Vade sonu enflasyona sizi ezdirmeyiz, hatta 5 puan fazlasını veririz, merak etmeyin.

-Bana TÜİK’in enflasyon tahmini üzerinden değil, ENAG’ın 5 puan fazlasını verirseniz dönerim.

Şeref Oğuz’un yazısı