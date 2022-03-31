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Yaramazlara biraz batar!

Şeref Oğuz: Artık ileriyi görmek zorlaştı


Şirketlerimizin görüş mesafesi daraldı. Savaşsalgınenerji ve enflasyon yüzünden artık ileriyi görmek zorlaştı. Kamuda da durum farklı değil. Önce orta vadeli programdan vazgeçildi. Son yeni ekonomi modeli geldi. Yetmezmiş gibi savaşın dinamiğinde artık haftalık planlargünü kurtarmalar yaşanıyor.

Bu hengâmede ihracatçımız, mal ihraç etmeye çalışıyor. Ancak ihracata yönelik sanayicilerimizin kaynak temin telaşı var. Mobilyacı; kereste bulamıyor, yatakçı; sünger bulamıyor, beyaz eşya yan sanayicisi malzeme temininde 50 hafta sonrasına gün alabiliyor.


Bu süreçte hammaddeyarı mamul madde ve ekipman temin etmek, hayati önem kazandı. Emtia milliyetçiliği de cabası… Çin; iç piyasaya yöneldi ve metalmalzemehammadde taleplerini ya reddediyor veya çok pahalı fiyatına rağmen göndermekte nazlanıyor.

Şeref Oğuz’un yazısı

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