Şeref Oğuz: Artık ileriyi görmek zorlaştı

Şirketlerimizin görüş mesafesi daraldı. Savaş, salgın, enerji ve enflasyon yüzünden artık ileriyi görmek zorlaştı. Kamuda da durum farklı değil. Önce orta vadeli programdan vazgeçildi. Son yeni ekonomi modeli geldi. Yetmezmiş gibi savaşın dinamiğinde artık haftalık planlar, günü kurtarmalar yaşanıyor.

Bu hengâmede ihracatçımız, mal ihraç etmeye çalışıyor. Ancak ihracata yönelik sanayicilerimizin kaynak temin telaşı var. Mobilyacı; kereste bulamıyor, yatakçı; sünger bulamıyor, beyaz eşya yan sanayicisi malzeme temininde 50 hafta sonrasına gün alabiliyor.

Bu süreçte hammadde, yarı mamul madde ve ekipman temin etmek, hayati önem kazandı. Emtia milliyetçiliği de cabası… Çin; iç piyasaya yöneldi ve metal, malzeme, hammadde taleplerini ya reddediyor veya çok pahalı fiyatına rağmen göndermekte nazlanıyor.

Şeref Oğuz’un yazısı