Şeref Oğuz: Altın para sistemine özlem mi?

Kendini daha güvenli yarına taşıma güdüsü; altının yıldızını baht dönencesine taşıyadursun, küresel arenada benzer tutumun diğer ülkeler ve iklimlerde yinelendiğine tanık oluyoruz. Kısaca altın sadece ABD, AB, ÇİN, Hindistan ya da Türkiye’nin rağbet ettiği yatırım aracı değil, kürenin kaçış planı oluverdi.

Altın; insan hayatına öylesine işlemiştir ki en değerli varlıklar altın ile ifade edilir; Altın çağ, altın kafes, altın kalp, altın anahtar. Altın dünya… Hiç şüphe yok ki altın; yatırım yapan için getiri demek… Nitekim çok değil 1-2 asır öncesine dek altın, paranın bizzat kendisi ve savaşların başat sebebi değil miydi?

Altın neden ‘Mahşerin 4 Atlısı’nın getirdiği krizler döneminde yatırımcılar için güvenli liman oluyor?

Dünyanın başı her belaya girdiğinde, yatırımcı için altın, en güvenilir limandır. Altın, herhangi bir para birimi veya ekonomik sisteme bağımlı olmayan, değerini zaman içinde koruyan ve likiditesi yüksek bir yatırım aracıdır. Bu nedenle, savaş, afet, kıtlık ve salgın gibi kriz dönemlerinde, yatırımcılar; altın yatırımına yönelirler.

Altın yatırımı; kriz dönemlerinde nasıl bir fırsat sunar?

Enflasyon ve para birimi devalüasyonu gibi ekonomik sorunlar yaşandığında, altın yatırımcıları için bir koruma sağlar. Kriz dönemlerinde talep artabilir, dolayısıyla fi yatı yükselir. Gemi; limanda güvendedir ama bunun için tasarlanmamıştır. Yatırımlar, altın limanında güvendedir ama limanda çürümeleri gerekmiyor. Altın limanından çıkıp yatırıma dönüşmeyen kaynak için altın; gömülenmiş servet olabilir.

Şeref Oğuz’un yazısı