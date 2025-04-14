Şeref Oğuz: Aklı embesil olanın yapay zekası da farklı olmayacaktır

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Şirketler; dilinizden düşürmediğiniz yapay zekâyı yazan siz değilseniz bir kez daha düşünün derim. Aklı embesil olanın yapay zekâsı da farklı olmayacaktır. Organik beynini asla küçümseme…

Biliyoruz ki dijital dünyanın yapı taşları bilgisayarlar ve onların üzerinde çalışan yapay zekâlar, hayatımızı yönetmeye başladı. Bizim adımıza karar veriyor, günümüzü yönetiyorlar.

Şirketler, kurumlar algoritmaları üretim, fiyat belirleme, mal ve hizmet kalitesini gibi amaçlar için kullanıyorlar. Müşteri İlişkileri Yönetimi’nden arama motorlarına dek her alanda algoritmalar, yapay zekâ olarak devreye giriyor, e-ticarette satınalma süreçlerini, seçim tercihlerini yönlendiriyorlar. Demokrasi şu anda iki farklı kuvvet tarafından saldırı altında… Bunlardan birincisi ve göz önünde olanı; giderek yükselen otorite özlemi ve bunun var ettiği otokrasi. Diğeri de dijital dönüşüm, algoritmalar ve yapay zekâ tarafından yönetilen tercihlerimiz ile demokrasiden uzaklaşma…

Algoritmalar yeni kanun koyucularımız ise mevcut sistemlerin akıbeti merak konusudur. Yapay zekâ şu anda tüm ulusların, kurumların hatta bireylerin başat konusudur. Gün geçmiyor ki yapay zekâya dair yeni bir kullanım alanı, farklı bir yönetim yaklaşımı sergilenmesin. Başka bir çağ başladı gibi… Bu yeniçağda bir yandan beklentiler yönetilirken, diğer yandan irademiz dışında tercihler de şekilleniyor. Algoritma, senin davranışlarına uygun, alışkanlıklarını hesaba katan, özlemlerinden haberdar bir tutum ile karşına çıkıyor. Sana da “Tam gönlümden geçen budur” onayı kalıveriyor.

Şeref Oğuz’un yazısı