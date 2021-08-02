Şeref Oğuz: Ağustosun öyküsü kriptolar olur

Sürekli sıcak bir gündemi soluyan piyasalar için Ağustos ayına krizde mola bekliyorum. Piyasaların nabzını tutan göstergeler yatay seyredecektir.

Faizde bir geri çekilme beklenmemeli… Zaten tüm dünya faizlerinde indirim sezonu bitti. Enflasyon soluk alacak gibi görünüyor. Ağustos; sorunların eylüle aktarılacağı, yaz rehaveti ile geçen bir ay olacak. Krize mola… Çözüm arayışına mola… Daha ziyade siyaset gündemi ile geçireceğiz bu ayı…

Piyasalarda çok fazla hareket yok. Bu nedenle ekonomideki gelişmelere ayna tutan şirketlerin ilk yarı sonuçları yeni hikâyeler oluştururken, geleceğe yönelik de ipuçları verecek.

Kripto paralar yeniden hareketlendi ve oldukça yüksek kirli bilgi, sürekli spekülasyona neden olacak zemin var. Bu yüzden yeniden bir dalga ile küçüklerin hareketlenmesi için zemin yaratılabilir. Diğer bütün göstergelerdeki yatay seyirle; piyasaların biraz mola vermesini sağlayacak.

Şeref Oğuz’un yazısı