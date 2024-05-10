Şeref Oğuz: Açıklanan enflasyon hedef mi temenni mi?

Merkez Bankası’nın şu enflasyon raporları, her ne kadar hedef tutturulamasa da gündemi işgal etmeyi sürdürüyor. Dün de öyle oldu ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan; daha önceki guvernör Hafize Gaye Erkan’ın miras bıraktığı 2024 yılsonu enflasyon hedefini, 2 puan yukarı çekmiş.

Hedef koyarak piyasaları bu yılsonuna doğru enflasyonun düşeceğine ikna etmek istemiş. Bir tür sözel yönlendirme gibi düşününün. Hani FED yapıyor ya… Faizle oynamasına gerek kalmadan, kelim eseçimi veya hedef açıklayıp dünya piyasalarına yön veriyor, sözel yönlendiriyor, tıpkı o hesap.

Fakat söz hesaptan açılacaksa, sormak gerekir. Guvernörün yılsonu hedefi gerçekçi mi? Aslında buna yorum getirmeye gerek yok. Sadece matematiğe bakarak buna okur karar verebilir. Yılsonu hedefi %38 ise ve ilk 4 aylık enflasyon da %18,7’ye varmışsa önümüzdeki 8 ay toplamında %16,3’lük pay var.

Aylık kaç artmalı ki hedef tutsun?

Hesabı birlikte yapalım. Yüzde 38’den ilk 4 ayda gerçekleşen %18,7’lik payı çıkarınca, geriye kalan; %16,3 oluyor. Hedefin tutabilmesi için mayıstan yılsonuna 8 ay boyunca üretilmesi gereken enflasyon… Bunu da 8 aya böldüğünüzde aylık %1,9 enflasyon elde etmiş oluyorsunuz.

Peki, ayda %1,9’luk enflasyon gerçekçi mi?

İşte bu noktada tahmini siz yapabilirsiniz. Baz etkisiyle düşse dahi enflasyonun bu ay dâhil yılsonuna dek her ay %1,9 artması beklenebilir mi? Baz etkisiyle toplamda 20- 22 puan düşmesi halinde bile her ay %1,9’dan taşacak rakam, yılsonu hedefinin ıskalanmasına yol açar. Şimdi bu hedef mi temenni mi?

Şeref Oğuz’un yazısı