Şeref Oğuz: Acaba ülkede döviz biriktiren kesimlere, doları çıldırtarak servet mi aktarılıyor?

Gölgeyi kovalarken, dikkat etmeli; aslını yitirebilirsin… Gölge, faiz karşıtlığı… “Faiz sebep, enflasyon sonuç” diye diye hem faizi rekora taşımış hem de doları çift haneye ulaştırmışız. Cumhurbaşkanı dün “faizi savunanlara sesleniyorum” diyerek kendi yol arkadaşlarına; “içimizdeki faizciler” ayarı verdi.

Ve ilaveten; “bu milleti faize ezdirmeyeceğiz” dedi. İyi de millet faizden değil, dövizden eziliyor. Faize ezdirmeye gerek kalmadı artık. Zira milleti ezme işini şu anda dolar, hakkıyla (!) yerine getiriyor. Kaldı ki faizi savunan yok ve bankalar dahil, yüksek faiz belasıyla baş edebilmenin çarelerini arıyor.

O halde bu doları dolduran söylemler niye? Aklıma şu geliyor ve umarım saçmalıyorumdur; acaba ülkede döviz biriktiren kesimlere, doları çıldırtarak servet mi aktarılıyor? Faiz de işin bahanesi yapılıyor? Tamam; “saçma!” diyebilirsiniz de üzerinde bir düşünün derim.

Şeref Oğuz’un yazısı