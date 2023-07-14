Şeref Oğuz: 90’lardaki bazı hayaletler hortlayabilir

Hükümetin ek bütçe ihtiyacı, Kayıp Yıllar 90’lardaki bazı ekonomik hayaletleri de hortlatacak gibi görünüyor. Bu yıl için öngörülen Hazine’nin ek borçlanma ihtiyacı 727 milyar TL’den, torba yasa ile 3’e katlandı, 2 trilyon 181 milyar liraya çıktı. Yılsonuna 6 ay var ve bu sürede Cumhurbaşkanı isterse 1,8 trilyon lira borçlanabilecek.

Kısaca bize ödemeler dengesi için döviz, bütçe açığı için lira lâzım. Döviz için Körfez Dostlarından başlayarak Avrupa, İngiltere ve ABD’ye uzanacağız. Lira için de adres belli; vatandaştan borç almak… Zaten yabancı ne zaman borç vermekte nazlansa, hep aynı kapıyı çalıyoruz; biz yerleşikler…

Şeref Oğuz’un yazısı