Şeref Oğuz: 19 bin köy muhtarı neyse de 32 bin mahalle muhtarına hala milyarlar ödemekte

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Bir ülke düşünün; e-devlet uygulamalarıyla son derece ileri çözümler geliştirsin fakat geleneksel devlet kapısında hala “bugün git yarın gel” anlayışı yer alsın… Olacak şey değil. Türkiye bugün bu durumdadır ve 19 bin köy muhtarı neyse de 32 bin mahalle muhtarına hala milyarlar ödemektedir.

Kamu personelinin dağılımı da başka bir sorun. Doğu hala “şark hizmeti” sayılıyor ve büyük kentlere yığılma varken, siyasete yakınlık sayesinde “atıl memur siloları” oluşuyor. Bir yandan da atanamamışlar (öğretmen, ziraatçı, mühendis gibi) kesimi gibi KPSS kuyrukları uzayıp gidiyor.

Taşeron firma elemanlarının kadroya geçirilmesi, memurların yapması gereken işlerin danışmanlık hizmet alımlarına dönüşmesi, kamuda “uzman” enflasyonunun yaşanması başlıca verimlilik sorunları… Yetmezmiş gibi liyakat ve ödüllendirme gibi alanlarda yandaşlık yaklaşımı da cabası…

Neticede; en kötü kamu hizmetine en yüksek bedeli ödeyen Türkiye, Elon Musk’un agresif yaklaşımı gibi bir verimlilik operasyonlarına ihtiyaç duyuyor. Bu kadar tembel memuru neden besliyoruz ki?

Şeref Oğuz’un yazısı