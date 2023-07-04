Şeref Oğuz: 1000 baz puan daha artışa göz yumulacak

TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özetini yayınladı. Kurul; politika faizini, enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede %5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal koşulları oluşturacak şekilde belirleyeceği belirtildi. Heterodoks hayalinden gerçeğe dönüş başlamış bile…

Kurul, mevcut para politikası çerçevesinin enflasyon görünümü ve yukarı yönlü riskler göz önüne alındığında %5 enflasyon hedefini gerçekleştirmekten çok uzak olduğu değerlendirmesinde bulundu. Bu, son derece gerçekçi bir tespit… Zira %5’lik rakamı zaten ekonomimiz, kaç kez görebildi ki…

TCMB’nin adımları radikal mi?

Aslında niyet radikal olmasa da cesurane… Ancak Merkez’in elini kolunu bağlayan, bağımsızlık boyutundaki handikapları… Faizi hala nas kabul eden tepe yönetimi, %15’lik orana, “kerhen” katlandığını açıkladı zaten. “Ben aynı yerdeyim” diyerek tepeden Merkez’e had bildirildi bile.

Yeni hangi adımlar gelebilir?

Beklentim; doların istenilen düzeyde tutulması şartı ile bir sonraki PPK toplantısında 1000 baz puan daha artışa göz yumulacağıdır. Göz yumulacak diyorum zira seçmene verilen “faiz daha da inecek” sözünün yerde kalmaması(!) gerekiyor. Yeni adımlar olarak ben, regülasyon manyağı yapılan finansal alanı sadeleştirme sürecini görüyorum. Guvernörün yapabileceklerinin sınırlı olduğu unutulmasın.

Şeref Oğuz’un yazısı