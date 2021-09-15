Serdar Turgut: Popülizm nedeniyle hemen her şehirde üniversite açıldı

Üniversitelerimizde istisnalar dışında profesör kalitesi, öğrenci kalitesi düşüklüğü ve üniversitenin bulunduğu şehrin kültürel altyapı eksiklikleri nedeniyle yaşamakta olduğu sorunlar dışında bir de açıkça görülemeyecek gizlice üniversiteleri içten içe kemiren başka bir global sorun da var.

Ülkemizde popülizm nedeniyle hemen her şehirde üniversite açıldı. Bu kadar fazla sayıda kaliteli eğitim sağlayabilecek bilim insanı bulunup bulunmayacağı düşünülmedi ve bu yüzden üniversitelerde hem eğitimin kalitesi hem de öğrenci kalitesi istikrarlı biçimde düşüyor.

Tabii bir de sayıları artsın diye açılan o üniversitelerin bulunduğu şehirlerin gerçek bir üniversite kültürünü yerleştirip bunu sürekli kılmaya yetip yetmeyeceği de tabii ki düşünülmedi, düşünülmüyor.

Bunlar Türkiye’nin sorunları. Planlı programlı, üzerine kararlı gidilse çözülemeyecek sorun da değiller.

Serdar Turgut’un yazısı