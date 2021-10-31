Serdar M. Değirmencioğlu: Çocukların reklam tuzaklarıyla baş başa bırakılması kabul edilemez

Çocuklara yönelik uygulamalar üreten şirketler çok büyük kazançlar elde ediyorlar. Bu şirketlerin müşterileri de büyük şirketler. Ne uygulama üreticileri, ne de çocuklara yönelik reklamlar yapan şirketler var olan gidişi değiştirmek niyetinde. Bu uygulamaların dünya çapında pazarlanmasını sağlayan, artık neredeyse tekelleşen büyük şirketler de çocukların yararını öncelikli tutmuyor.

Çocukların reklam tuzaklarıyla baş başa bırakılması elbette ki, kabul edilemez. Tek çözüm, çocuklara yönelik olarak tasarlanmış bilgisayar oyunları ve cep telefonu uygulamalarının hem ana babalar ve öğretmenler, hem de çocukların yararını öncelikli tutan kuruluşlar tarafından takip edilmesi.

Serdar M. Değirmencioğlu’nun yazısı