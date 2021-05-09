Serdar Ali Çelikler: Terim’in final resitali

Fatih Terim’i iyi tanımak lazım. Hoca, geçen hafta “Beşiktaş’ı yenemezsek geçer kenara alkışlarız” demecini verdi. Herkes bunun centilmen davranış olduğunu biliyordu zaten. Ama aynı zamanda büyük bir meydan okumaydı. “Yenebiliyorlarsa alkışlarız” demekti o demeç.

… şampiyonluk yarışı ne olursa olsun bu maçı kazanmayı çok isteyen ve rakibe ciddi bir oyun üstünlüğü kuran Fatih Terim’i; belki de son kez G.Saray kulübesinde bir final resitali verirken gördük. Sergen Yalçın ise elindeki imkanlarla yapabileceği kadarını yaptı. Bence Ahmet Nur Çebi’nin “Terim tabi ki alkışlayacak” açıklaması da Fatih Hoca’yı ekstra hırslandırmıştır.

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Serdar Ali Çelikler’in yazısı