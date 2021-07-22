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Yaramazlara biraz batar!

Serdar Ali Çelikler: Fatih Terim, otur sıfır!

Her şeyin başında plan-oyun-düzen yok. Adım gibi eminim G.Saray’ın sol kanadını mahveden Madueke, Türkiye’ye gelse “Nerden buldunuz bu ikinci Sekidika’yı” deriz. Çünkü düzen yok, plan yok, hangi oyuncuyu nerede kullanacağını bilmek yok.

Hadi plan yok, hadi düzen yok peki fizik güç? Şunu artık kabul edelim milli takımımız da kulüp takımlarımız da Avrupa’da sürünüyor. Fizik yoksa hiçbir şey yok. E peki bu takım hazırlık kampında ne yaptı?


Fizik yok, düzen yok, plan yok, maç analizi yok, taç atma hataları sürüyor, mental hazırlık da yok.. O zaman Fatih Terim’den başka sorumlu da yok.

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