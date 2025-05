Sercan C. Güler: Ali Koç'a hak verilen tek konu Mourinho'yla devam etme kararı

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tahmin edildiği gibi istifayı düşünmediğini bir kez daha söyledi. Açıklamalar çoğu Fenerbahçeliyi tatmin etmedi. Taraftarın en az tepki gösterdiği ismin Mourinho olduğu düşünülürse, Koç’a hak verilen tek konu da Portekizli teknik adamla devam etme kararı gibi görünüyor… Ali Koç, programda Divan Kurulu Toplantısı’nda söyledikleriyle aynı noktada olduğunu söyledi. İstifa çağrılarına kulaklarını tıkadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Koç açıklamalarında, kulübü Financal Fair Play (FFP) bataklığından çıkardıklarından ve bundan kimsenin söz etmediğinden bahsetti. Bu açıdan bakıldığında gerçekten başarılı bir yönetim olduğu doğru. Ancak sahada aynı başarı yansıtılmadığında bu önemsiz bir nokta olarak kalıyor taraftarın gözünde. Çünkü taraftarlar Fenerbahçe’ye şirket olduğu için değil spor kulübü olduğu için gönül veriyor.

Açıklamalarda öne çıkanlardan biri de Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile devam etme düşüncesiydi. Ali Koç’a bu noktada ben de karılıyorum. Çünkü her başarısızlıkta teknik direktör değiştirmek, her sene yeniden yapılanmayı da beraberinde getiriyor. Başarılı ya da başarısız inşa edilen bir yapıyı her seferinde yıkıp yeniden yapmak kulübü ileri taşımıyor. Geçen senelerde de bunu bolca gördük.

Sercan C. Güler’in yazısı