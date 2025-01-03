Serbest muhasebecilik 2025 asgari ücret tarifesi belli oldu

Serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik işlemleri için bu yıl uygulanacak asgari ücret tarifesi belli oldu.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırlandığı tarife 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayınlandı.

2025 serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik asgari ücret tarifesine göre defter tutma bedeli 411 lira ila 9 bin 351 lira.

Ayrıca kuruluş işlemlerine yönelik çalışmalar için 11 bin 632 liraya, değişiklikler için 12 bin 498 liraya kadar ödeme yapılabilecek.