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Yaramazlara biraz batar!

Serbest muhasebecilik 2025 asgari ücret tarifesi belli oldu

Serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik işlemleri için bu yıl uygulanacak asgari ücret tarifesi belli oldu.

Fotoğraf: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırlandığı tarife 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayınlandı.


2025 serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik asgari ücret tarifesine göre defter tutma bedeli 411 lira ila 9 bin 351 lira.

Ayrıca kuruluş işlemlerine yönelik çalışmalar için 11 bin 632 liraya, değişiklikler için 12 bin 498 liraya kadar ödeme yapılabilecek.

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