Seramik sanatçısı Merve Çan Japonya'da 'vitrin'de

Türk çini sanatını Japonya’da temsil eden 26 yaşındaki Merve Çan, ülkenin köklü ve önemli etkinliklerinden ‘121. Arita Uluslararası Seramik Sergisi’ne İznik tarzı seramik tabak çalışmasıyla seçilerek önemli bir başarıya imza attı.

Merve Çan’ın seçilen çalışması.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü mezunu Çan, çini tasarımı ve onarımı alanındaki ilgisini Japon seramik geleneğiyle birleştirerek iki ülke arasında sanatsal bir köprü kurmayı amaçlıyor. Merve Çan, Arita’daki sanatçıların ve atölyelerin dikkatini çeken özgün tasarımlarıyla bu önemli etkinliğe davet edilen ender yabancılardan biri.

Merve Çan, çini sanatının kökenlerini araştırırken Türk seramiği ile Japon porseleni arasındaki tarihsel ve estetik bağları keşfettiğini anlattı. Özellikle Kyuşu adasındaki Arita şehri, tarihî seramik üretimiyle ilgisini çeken bir merkez haline geldi. 2024 yazında 45 günlük Japonya seyahatinde Arita dâhil birçok seramik atölyesini ziyaret eden sanatçı, burada ebru workshopları düzenledi ve eserlerini yerel sanatçılara tanıtma fırsatı buldu. Bu temaslar sonucunda bir Japon seramik şirketinden iş teklifi alan Merve, Arita’da sanatçı vizesiyle çalışmalarını sürdürmeye hazırlanıyor.

Eğitim süreci boyunca hem İznik’te hem de İstanbul’daki önemli çini atölyelerinde staj ve asistanlık yapan Merve Çan, çini ve ebru sanatını yerli ve yabancı sanatseverlerle buluşturdu. İznik’te Mavi Çini Atölyesi’nde ve Sultanahmet’teki Turkish Arts çatısı altında kazandığı deneyimler, sanatçının geleneksel teknikleri çağdaş bir bakışla yorumlamasına olanak sağladı. Sanatçı, aynı zamanda eğitim formasyonu alarak Beşiktaş Anadolu Lisesi’nde bir dönem öğretmenlik stajı da yaptı.

Merve Çan başarısıyla genç sanatçılara örnek oluşturuyor.

Arita Uluslararası Seramik Sergisi, Japonya’nın Saga bölgesinde düzenlenen ve bir asırdan fazla zamandır, Meiji döneminden bu yana süren en eski seramik etkinliği olarak biliniyor. 29 Nisan ile 6 Mayıs 2025 tarihleri arasında Kyuşu Seramik Müzesi’nde düzenlenen sergi, geleneksel ve çağdaş seramik sanatçılarını bir araya getirdi. Merve Çan’ın da seçildiği bu etkinlik, Japonya’nın seramik sanatında ‘prestijli bir vitrin’ olarak kabul ediliyor. Etkinlikte hem Japon hem de yabancı sanatçılar özgün tasarımlarını sergileyerek uluslararası alanda görünürlük kazanıyor.

Merve Çan’ın çalışmalarından.

Japonya’daki kariyerini sanatçı kimliğiyle sürdüren Merve Çan, şimdi Aritayaki (Arita tarzı) porselenlerin üretim süreçlerini derinlemesine inceliyor ve bu gelenekten beslenen yeni tasarımlar üzerinde çalışıyor. Genç yaşında iki kadim kültürü sanatsal bir dil aracılığıyla buluşturan Çan şimdiden hem Türk hem de Japon sanat dünyası için dikkatle izlenen bir figür haline gelmiş durumda.