Şentop’un oğluna, İTÜ’de göreve başlar başlamaz özel davet

MEHMET BARAN KILIÇ

İTÜ’de araştırma görevlisi kadrosunu ‘tartışmalı’ şekilde ‘kapan’ eski TBMM başkanı Mustafa Şentop’un oğluna göreve başlar başlamaz, matematik olimpiyatlarında görevlendirilmek üzere TÜBİTAK’tan davet gittiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: İTU

İTÜ’de geçen sene 24 Ekim’de bilgisayar mühendisliği bölümü için açılan bir kişilik araştırma görevlisi kadrosuna dönemin TBMM başkanı Mustafa Şentop’un oğlu Mehmet Selahaddin Şentop da başvurmuştu. Ama kadro için yapılan sınavda Şentop ikinci olmuş, fakülte yetkilileri de Şentop’u geçen adayı kadroya alınması için üst mercilere bildirmişti.

Bunun üzerine rektör, dönemin bilgisayar ve bilişim fakültesi dekanıyla fakültede bulunan iki bölümün (bilgisayar mühendisliği ve yapay zeka ve veri mühendisliği bölümü) başkanlarını ‘haşlamış’ ve sonrasında fakülte dekanıyla bölüm başkanları istifa etmişti. Şentop’un kazanamadığı sınav ve kadro da, yeniden ilan edilmek üzere iptal edilmişti.

Bu sırada yeni dekan ve bölüm başkanları atandı, yeni kadro ilanı da Şentop’un lehine eklenen şartlarla 31 Aralık’ta yayımlandı. Şentop, yeni yöneticilerin bulunduğu fakültedeki kadro ilanını, ilk sınavla benzer sonucu almasına rağmen bu sefer kapmıştı.

Şentop, nisan başında görevine başlamıştı.

Başlar başlamaz kurum dışı görevlendirme

Şentop, 14 Mayıs seçimlerinden önce Antalya’da düzenlenen ’40’ıncı Balkan Matematik Olimpiyatları’nda görevlendirilmek üzere TÜBİTAK’tan davet aldı. İTÜ de, görevlendirme talebini uygun bularak buna onay verdi.

Edinilen bilgilere göre Şentop’un barınma, yol ve yemek gibi tüm giderleri TÜBİTAK tarafından karşılandı. Şentop’un görevinin tam olarak ne olacağıysa belirtilmedi.

Diken’in konuştuğu kaynaklar, böyle görevlendirmelerin herkese nasip olmaması ve davetin neredeyse Şentop göreve başlar başlamaz gelmesi nedeniyle bunun ‘sıra dışı’ olduğunu dile getirdi. Şentop’un lise zamanlardan olimpiyat tecrübesi olsa da bu özellik, bu tarz görevlendirmeler için yeterli bir şart değil.