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Yaramazlara biraz batar!

Sendikalardan ortak açıklama: Öğretmenlerin katledilmesine hayır!

Eğitim Sen, Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası öğrencisi tarafından öldürülen İbrahim Oktugan’ın okulu önünde ortak basın açıklaması yaptı.

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“Artık yeter! Öğretmenlere yönelik şiddete ve öğretmenlerin katledilmesine hayır” yazılı pankart açan öğretmenler, İbrahim Oktugan’ın silahlı saldırıyla öldürülmesini kınadı.


Sendikaların ortak basın açıklamasını okuyan öğretmen Filiz Tiryaki, son zamanlarda okulların da şiddet atmosferi içerisinde darp, taciz, mobbing, yaralama ve öldürme olayları şeklindeki zincirleme trajedinin bir parçası haline geldiğini söyledi.

Okullarda yaşanan bu tür şiddet olaylarına karşı önlem alınması istediklerini vurgulayan Tiryaki, “Eğitimcilerin şiddetin hedefi haline getiren uygulamaların son bulması, somut ve kalıcı çözümler üretilmesi için başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, bütün yetkilileri acilen harekete geçmeye ve gerekli yasal önlemleri almaya davet ediyoruz” dedi.

Öğretmenler yarın da iş bırakarak arkadaşlarının öldürülmesini protesto edecekler.

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