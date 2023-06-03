Selvi’den al haberi: Kabinede kimler olacak?

İktidara yakın Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yeni kabineyle ilgili son kulis bilgilerini paylaştı.
Yeni kabinenin bugün açıklanması bekleniyor.
Selvi, Hürriyet’teki yazısında, kabineyle ilgili son bilgileri şöyle paylaştı:
*Ekonominin başına tek yetkili olarak Mehmet Şimşek geliyor. Mehmet Şimşek cumhurbaşkanı yardımcılığı yerine icranın başında olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı tercih etmiş.
*Mehmet Şimşek ekonominin başında tam yetkili olarak görev yapacak. İlk aşamada ekonomi bürokrasisini de düzenleyecek. Merkez Bankası başkanlığına Amerika’da parlak bir kariyere sahip olan Hafize Gaye Erkan getiriliyor.
*Bu dönem de tek cumhurbaşkanı yardımcılığı sisteminin devam edeceği anlaşılıyor. Fuat Oktay’ın cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine devam edeceği söyleniyor. Görünen o ki milletvekilliğinden tek istifa eden Fuat Oktay olacak.
*MİT başkanı Hakan Fidan dışişleri bakanı oluyor. Eğer bakan olmazsa MİT başkanlığı için İbrahim Kalın’ın ismi geçiyor.
*Milli savunma bakanlığınaysa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler geliyor.
*Milletvekili adayı olmayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevlerinde devam ediyor.
*Osman Aşkın Bak, gençlik ve spor bakanı oluyor. Osman Aşkın Bak daha önce de gençlik ve spor bakanlığı yaptı.
*Tarım bakanlığına İbrahim Yumaklı geliyor. Yumaklı, Gübretaş Genel Müdürlüğü ve bakan yardımcılığı yaptı.
*Ulaştırma bakanlığı görevini Hayri Baraçlı üstlenecek. Baraçlı, Adil Karaismailoğlu gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden gelen birisi. İBB Genel Sekreterliği yapmış.
*Sanayi ve teknoloji bakanlığına Mehmet Fatih Kaçır geliyor. Kaçır, bir süredir bakan yardımcısı olarak görev yapıyordu.
*Aile Bakanlığı için de Kübra Güran Yiğitbaşı’nın ismi geçiyor.
Selvi, yazısına “Kabine listesi açıklanana kadar değişiklikler olabilir. Ben sadece kulislerde konuşulanları aktaracağım” notunu da düştü.