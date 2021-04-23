Selvi CHP liderine akıl verdi

Gezi eylemleri sırasındaki ‘Kabataş yalanı’nın altına imzasını atan isimlerden Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na akıl verdi: “Elinizi çabuk tutup partiyi toparlayın. Yoksa CHP dağıtıyor.”

Yazısına Kılıçdaroğlu’nun son dönemde sık sık çekip sosyal medyadan paylaştığı videoları överek başlayan Selvi, “Biz onu cumhurbaşkanı adayı olarak bekliyoruz ama o karşımıza YouTuber olarak çıkarsa şaşmayın” diye ‘espri’ yapmayı da ihmal etmedi.

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Hürriyet yazarı, bu girizgahın ardından, “Kılıçdaroğlu CHP’yi geniş kitlelere açmaya, muhafazakâr seçmenin oylarını almaya çalışırken, CHP yöneticileri bir anda o algıyı yerle bir ediyor” deyip bir derleme sundu.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç’un, 104 emekli amiral için “Bunlar darbeci değil, bunlar yurtsever… Türkiye Cumhuriyeti’nde bir tek darbeci var. Adı Recep Tayyip Erdoğan’dır” diye konuştuğuna; diğer grup başkan vekili Engin Altay’ın “Umarım Erdoğan’ın da sonu benzemesin Menderes’e” dediğine; CHP İstanbul Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Aylan bebeğin cansız bedeninin fotoğrafının altına “Sorumlu Erdoğan”, “128 milyar dolar nerede” yazıp paylaştığına; eski CHP vekili Barış Yarkadaş’ın Barış Yarkadaş iftar saati geldiği için maç sırasında orucunu açan futbolcuların fotoğraflarının altına, “Bu nedir şimdi? Kime gösteriş yapıyorsunuz?” diye yazıp paylaşımda bulunduğuna ‘dikkat çeken’ Selvi, yazısını şöyle bağladı: “Kemal Bey, elinizi çabuk tutup partiyi toparlayın. Yoksa CHP dağıtıyor.”

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, kendisinin aklında aday olarak Abdullah Gül’ün olduğunu öne süren Selvi’ye şu sözlerle yüklenmişti: “Onlar tek adam rejiminin devamını istiyorlar. Biz tek adam rejimi istemiyoruz. Abdulkadir Selvi niye benim adıma konuşuyor, yoksa birileri yazdırıyor mu? Onlara belli cümle kalıplarını ‘Verip bunu yazacaksınız’ diyorlar, onlar da ‘Elbette’ deyip yazıyorlar.”