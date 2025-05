Selin Nakıpoğlu: Konumuz sekiz yaşındaki çocuğa o cümleyi ettiren yozlaşmış düzenden nasıl kurtulacağımız

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Ülkemizde konuşulması hiç istenmeyen bir konu var. Yoksulluk. Türkiye’de halkın üçte biri yoksul. AKP, Türkiye’nin yoksulluk sorunu yokmuş gibi bir tutum sergiliyor.

Siyasal iktidarın tüm aktörleri, el birliği ile ülkenin can yakıcı sorunlarını bir bir görünmez hale getirmeye çalışıyor. Milyonlarca çalışan, milyonlarca işsiz, öğrenci, emekli yaşadıkları sorunları ekranda, gazetelerde görmek yerine, gözaltı ve akabinde gelen tutuklama haberlerini okur halde. Oysa ülkenin gündemi; Et ve Süt Kurumu’nun Beylikdüzü mağazasının önünde gün aydınlanmadan, daha az para vererek et almak için kuyruğa giren ve çoğu emekli olan insanlardır.

Antalya’da bir gecekonduda çıkan yangında, alevlerin ve dumanın arasında mahsur kalan üç küçük çocuğun ölümden dönmesinden sonra hastaneye götürüleceğini öğrenen sekiz yaşındaki çocuğun “Annemin parası yok götürmeyin” demesidir asıl gündem. Gecekonduda yaşamak zorunda kalan çocuk, oyun oynama yaşında tedavisi için de parasızlığı dert etmek zorunda kalıyor. Konumuz sekiz yaşındaki çocuğa o cümleyi ettiren yozlaşmış düzenden nasıl kurtulacağımızdır.

Selin Nakıpoğlu’nun yazısı