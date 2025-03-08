Selin Nakıpoğlu: Erkek şiddeti hayatlarımızı daraltmaya, canımızı almaya devam ediyor

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Geçen yıldan bugüne hayatlarımıza yönelik saldırılar her yandan üzerimize geldi. Erkek şiddeti hayatlarımızı daraltmaya, nefes alacak alanımızı kısıtlamaya, canımızı almaya devam ediyor.
Ve hızla yoksullaştığımız, işsizliğin tavan yaptığı, tarikatlardaki cinsel şiddet açığa çıktıktan sonra tepki gösterenlere, adliye binasının önünde ‘azgın azınlık’ deme cesaretini gösterenlere alan açıldığı, 8 Mart ve 25 Kasım’da erkek şiddetini protesto edenlerin ise ağır polis şiddetine uğradığı, LGBTİ+’lara dönük hedef göstermelerin arşa çıktığı, ayrımcılığın hükümet eliyle teşvik edildiği, 81 ilde cemaat ve vakıfların çağrısı ile nefret mitinglerinin düzenlendiği, Cumhuriyet’in niteliklerinin fiili olarak ortadan kaldırıldığı zamanlardan geçiyoruz.