Selin Nakıpoğlu: Diyanet iktidarın emrindeki politik bir aygıt

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Türkiye’de devletin laik yapısı Anayasa’nın temel taşlarından biridir. Bu bağlamda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın anayasal varlığının uzun yıllardır tartışma konusu olduğu da aşikâr.

Ancak özellikle son yıllarda Diyanet’in yetki alanının genişlemesi, bütçesinin katlanarak artması ve toplumsal yaşamı din ekseninde dönüştürmeye yönelik açıklamaları, bu kurumun Anayasa’yı sistematik olarak ihlal eden pozisyona evrildiğini gösteriyor.

Kadının toplumdaki rolüne ilişkin yaptığı yorumlar, çocuklara yönelik dini eğitim uygulamaları ve LGBTİ+ bireylerle ilgili kullandığı ayrımcı dil ile Diyanet, toplumu kutuplaştırıcı bir aktör halinde.

Gazeteciler Mustafa Mert Bildircin ve Sefa Uyar’ın kaleme aldığı ‘İktidarın Kılıcı ve Kalkanı: Erbaş’ın Diyaneti’ isimli kitap Kırmızı Kedi Yayınlarından çıktı. Dumanı üstünde olan kitap hafızalarımızı tazeliyor.

Erbaş’ın okul öncesine yönelik dini eğitim ısrarına başkanlık görevinin hemen birinci yılında başladığını hatırlıyoruz mesela. O ısrar, imamları okullara soktu, sınıflara mezar maketlerini konuşlandırdı.

Kitap; Erbaş’ın Kurtuluş Savaşı’na, Cumhuriyet’in kurucu fikirlerine yönelik sözlerini esirgemeyen laiklik karşıtı Kadir Mısırlıoğlu ziyaretini de hatırlatıyor.

Gelelim Erbaş’ın araba sevdasına. Araba sevdası denilince aklıma edebiyatımızın ilk realist romanı olan, Recaizâde Mahmud Ekrem’in 1897’de yayımlanan Araba Sevdası adlı romanı gelir. Ama artık Ali Erbaş geliyor. Audi Sevdası olarak ufak bir değişiklik de var tabii. Malûm Erbaş’ın Auidi düşkünlüğü dillere destan. Auidi sevdası 2019’da başlıyor. Hikâyesini okumak oldukça eğlenceli ve kitabın 107’nci sayfasından itibaren okurlarını bekliyor. Diyanet iktidarın emrindeki politik bir aygıt.

Selin Nakıpoğlu’nun yazısı