Selin Nakıpoğlu: Bu ölüm bizleri oldukça etkiledi, dökülen gözyaşlarında 23 senedir maruz kaldığımız kötülüklerin de payı var

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9 Haziran’da hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in genç yaşta anî kaybı yüreğimizi dağladı. Halka hizmeti her şeyin önünde tutan, rüşvetin eğip bükemediği onurlu siyasetçilere susamışken, Ferdi Zeyrek’i böylesine erken kaybetmek ne acı. Ardından söylenen sözler ise emekten yana, halktan yana bir yönetim oluşturduğunu, işçinin yanında durarak onların sesini duyduğuna dairdi. Böyle bir yerel yöneticinin samimiyetinin, sahiciliğinin bir şehre ne kadar iyi geldiğini gördük.

Geçtiğimiz hafta Ferdi Zeyrek hakkında pek çok haber okudum. Ağustos 2024’te içme suyu tesislerinde görev yapan personele hitaben: “Siz, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin görünen yüzüsünüz. Empati kurun. Sanki kendi evinizin suyu kesilmiş gibi davranın” demiş. Siyasete farklı bir anlam yükleyerek, belediye başkanlığını sadece bir makam değil, bir sorumluluk, bir yaşam biçimi olarak kabul etmiş olması ile siyasette özlediğimiz değerlerin simgesi olmuş.

Ferdi Zeyrek’in vefatı ile erdemli, samimi, sahici, iyi bir insan olarak anılmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anladık. Keşke uzun bir ömrü olsaydı, şüphesiz yokluğu derinden hissedilecek. 9 Haziran’dan beri bu cümleyi kaç kez kurdum bilmiyorum: “İnsan hiç tanımadığı, adını bile o elim kaza ile öğrendiği birinin kaybı için bu kadar üzülür mü? Gözyaşı döker mi?”

23 senedir halka hizmet için değil, servete ulaşmak için koltuklarda oturan siyasetçilerden o kadar bıkıp usandık ki! İyi olan her şeye düşman olan, kibirli, uzlaşmaz, hakaret eden, korkutarak halkı biçimlendirmeye çalışan bir siyasal iktidarla yüz yüze olan bizleri bu ölüm oldukça etkiledi. Dökülen gözyaşlarında 23 senedir maruz kaldığımız kötülüklerin de payı var.

Yazımın başlığındaki soruya dönersem; Samimiyet mümkün, güçlü bir umut. Siyasetin ilke değil imaj üzerinden yürüdüğü bu zamanlarda da en çok ihtiyaç duyulan olgu.

Selin Nakıpoğlu’nun yazısı