Selin Nakıpoğlu: Bu öğretmenler hangi cüretle öğrencilerle böyle konuşabiliyorlar?

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

“Bu okul sana acıdığı için sen hâlâ bu okuldasın, sokakta kalma diye biliyorsun değil mi?” cümlesi de Beşiktaş Anadolu Lisesi’ndeki protestoda müdür yardımcısı Barış Arslan’ın bir öğrenciye sarf ettiği yine ünlemle biten bir söz. Akıllarda ise hep aynı soru, bu öğretmenler hangi cüretle öğrencilerle böyle konuşabiliyorlar? Yanıtlar AKP eğitiminin bakanının icraatlarında saklı. Tekin’in hem müsteşarlık hem bakanlık dönemi; eğitimin son derece partizanlaştığı, inanç merkezli bir eğitim anlayışının oturtulmaya çalışıldığı, nitelikli, bilimden yana eğitim sistemini çökertmek için çabalandığı dönemlerdir.

En son icraatından başlayayım; MEB’in 8 Nisan’da açıkladığı 2025 yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme sonuçlarının ertesi günü 20 binden fazla öğretmen dönem ortasında kadro dışı bırakıldı. Bu sürgünleri protesto etmek için öğrenciler, mezunlar ve veliler günlerdir İzmir’den Trabzon’a okul kapılarının önlerinde bir araya geliyor. Valilik kararıyla 12. sınıf öğrencileri ve veliler okul binalarına alınmadı. Eylem yapan öğrencilerin görüntü ve ses kayıtları alındı. Gelelim AKP eğitiminin bakanının öteki icraatlarına… 73 Milli Eğitim Bakanı geldi geçti, hiçbiri O’nun kadar “başarılı” olamadı. Öyle başarılı ki, eğitim ve öğretimi 500 sene geriye götürmek için var gücüyle çalışıyor.

Eğitimin niteliksizleşmesi yolunda gösterdiği çaba yazmakla bitmez. Tekin’in Haziran 2023’te Millî Eğitim Bakanı olarak atanmasının hemen ardından 14 Ekim’de anasınıfı ve ilkokullarda mescit zorunlu oldu. Aralarında; Karaman’daki çocuklara yönelik cinsel istismar davasında adı geçen Ensar Vakfı, Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti ile benzer biçimde Nur Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Siverek Öğrenci Derneği de olan tüzel kişilerle protokol yapıldı. Tarikat sever Tekin, imzalanan protokollerin içeriğini açıklamıyor.

Selin Nakıpoğlu’nun yazısı