Selin Nakıpoğlu: Bu bir eğitim programı değil, parti programıdır

Müfredat taslağının ismi bile kapsayıcı değil. Çünkü “Türkiye Yüzyılı” AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın 2023 cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının sloganı. Yüzleri hiç kızarmadan, bir siyasi partinin sloganını milli bir eğitim programıyla kamuoyunun önüne getirdiler. Adını koyalım; bu bir eğitim program değil, parti programıdır. Ayrıca eğitim yerine maarif kelimesinin tercih edilmesinin bir tesadüf değil, ideolojik vurgu olduğu da açık. Bu eğitim modeli taslağı muktedirin siyasal İslam rejimini kalıcı hale getirmesinin en başat adımlarından. 2004’ten itibaren her müfredat değişiminde gördük ki; kamusal, laik, bilimsel eğitim hakkını değil, çocuğun üstün yararı soslu vurguları ile sermayenin ihtiyaçların esas alan değişimler esas alınmakta. Öncelikle altını çizmek gerekmekte ki, öğretmenin öznesi olmadığı bir müfredat taslağı ile karşı karşıyayız. Eğitimciler bu çalışmanın parçası değil. Paydaşlardan bahsediliyor. Peki taslakta ifade edilen bu paydaşlar kimler? Cevabı belli, müfredat taslağı tarikatlarla, muktedirin stk yani gongolarıyla hazırlanmış. Hali hazırda ÇEDES gibi projelerle okulları abluka altına almış olan tarikat ve gongolarla…

Selin Nakıpoğlu’nun yazısı