Selin Nakıpoğlu: Bakanlar boykot vesilesiyle ekmeğin-peynirin fiyatını öğrenmiş oldu

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Yurttaşlar satın almama hakkımı kullanıyorum dedi ve bir günlük boykot, siyasi iktidarı oldukça rahatsız etti. Ama kabul etmek lazım bakanlar için iyi oldu. Bu vesileyle ellerine market sepeti alıp ekmeğin-peynirin fiyatını öğrenmiş oldular. Bir gece evvel saatlerce kanal kanal gezip “Aman gözünüzü seveyim alışveriş yapın” mesaisi yaptıklarından olsa gerek, marketlerde çekilen fotoğraflarda yorgun görünüyorlardı. 2 Nisan ile AKP’yi bir panik sardı ki, sormayın gitsin. Çünkü boykot siyasal iktidara seçmenin gücünü hatırlattı. Halk bir de bu yolla “İtaat etmiyoruz!” dedi. Şahsım devletine razı değiliz, O’nun istediği gibi konuşmak, yaşamak zorunda değiliz dedi. Yani AKP’nin en çok korktuğu oldu.

Boykot ya da boykot çağrısı yapmak suç değil. Sırf boykot çağrısı yaptı diye insanları göz altına almanın ise hukukla ilgisi yok. Bu sebeple, ne Anayasamızda ne Ceza Yasa’sında hangi maddelerin ihlal edildiğini yazacağım. Hacet yok. Konu keyfiliğin zulüm seviyesine ulaşması, bunu da hepimiz biliyoruz. 2 Nisan ertesi “E n’oldu ki, boykot hiçbir işe yaramadı” cümleleri kurulmaya başlandı. Acımadı ki, acımadı ki diyen çocuklar gibi… Komik.

Kurduğunuz harami saltanatının sonu yakındır diyenler, talimatla yargıyı siyasi operasyon aracı haline getirenlerce ya tutuklandı ya da adli kontrolle özgürlükleri kısıtlandı. Ancak siyasal iktidar, istibdat rejimine karşı dalga dalga yayılan tepkiyi halkı cezaevlerine kapatarak ortadan kaldıramayacağını biliyor. Halk da, tam demokrasi ya da tam otokrasiden başka üçüncü bir seçenek olmadığını…

Selin Nakıpoğlu’nun yazısı