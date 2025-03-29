Selin Nakıpoğlu: AKP adaletinin bakanı işkenceye dair tek kelam edecek mi?

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Ayağı işkence ile kırılmış, acil ameliyat olması gerektiğine dair raporu olan 18 yaşındaki öğrencinin o halde Sulh Ceza Hâkimliği’ne getirildiğini, “Ne yaptım ben?” çığlıkları altında nasıl tutuklandığını CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesaplarında anlattı. Avukatları da dilekçe yazarak, gencin ayağının kırık olduğunu ve o halde cezaevine gönderilemeyeceğini ısrarla belirtmişler. Ancak kapı duvar. Nöbetçi savcıyla görüşmek ne mümkün!

İnsan hakları ve siyasi özgürlükler kapsamında değerlendirilen barışçıl bir gösteriden (buradaki barışçıllık vurgusunun AKP tarafından asla anlaşılamadığı aşikâr) işkence görerek gözaltına alınan üniversite öğrencileri tutuklanıyor. Gözaltı süresince maruz kaldıkları insanlık dışı muameleler avukatları ve milletvekilleri tarafından kamuoyuna duyuruluyor.

Üç gün önce ise Saraçhane’de 23 Mart gecesi onlarca kişinin yaralandığı polis saldırısına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Foto muhabiri Kemal Aslan’ın kaydettiği o anlarda eylemcilere sokak ortasında işkence uygulandığı görünüyor. “Nefes alamıyorum!” diyene polis, yakın mesafeden gaz sıkmaya devam ediyor, bariyerlerin arasına sıkışmış insanların gözüne plastik mermi yağdırıyor. Göz göre göre cana kast ediyorlar.

“Türkiye’de işkenceye müsaade yok” diyen AKP adaletinin bakanı o görüntüleri izledi mi? Bakan; işkence suçunda herhangi bir şikâyet süresinin olmadığını, savcılıkların işkence suçunun işlendiğini öğrenir öğrenmez kendiliğinden soruşturma başlatması gerektiğini de biliyordur. AKP adaletinin bakanı işkenceye dair tek kelam edecek mi?