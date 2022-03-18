Selim Somçağ: AKP’nin kıtlık ihtimalini ciddiye almamasının bir sebebi de savaşın kısa süreceğini sanması

Öyle anlaşılıyor ki AKP’nin kıtlık ihtimalini ciddiye almamasının bir sebebi de savaşın kısa süreceğini sanması, belki de böyle olacağını ummasıdır. Oysa bu savaş (en azından Rusya’nın savaş durumunda kalmasına yol açacak olan Batı yaptırımları) hiç de kısa sürecek gibi görünmüyor. Batı, Putin’in iktidarda kalmasının dünya barışı için büyük bir tehdit olduğuna ve ne pahasına olursa olsun devrilmesi gerektiğine karar vermiştir, bu açıktır. Dolayısıyla bugün Rus ordusunun Ukrayna’dan çekilmesi bile Batı’nın bu kararını değiştirmeyecektir, Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımlar devam edecektir. Bu tabloya Batı’nın merkez bankalarının küresel enflasyonla mücadele etmek için yürütecekleri parasal sıkılaştırma hamlelerini ekleyelim: Bunun anlamı Türkiye’nin yakın gelecekte hem ithal gıda tedarikinde hem de bu ithalatın finansmanında büyük sorunlarla karşılaşacak olmasıdır. Hükümeti içine gömüldüğü hayal dünyasından sıyrılıp Türkiye’nin gıda güvenliğini sağlamak için bir an önce harekete geçmeye davet ediyorum.
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