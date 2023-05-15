Selçuk Candansayar: Daha yoğun, daha inançla çalışmalıyız

Yazıyı dün gece 20 sularında yazabiliyorum. Basılı gazeteye yetişmesi gerekli. Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili benim beklentim Kılıçdaroğlu’nun %52’nin üzerinde bir oyla çok rahat kazanacağı şeklindeydi. Dahası arkadaşlarıma %60’ı zorlarsa da şaşırmam diyordum. Boş iyimserlik değildi beklentim, en azından bana göre. Yazının başına oturduğumda ikinci tur ya da Kılıçdaroğlu’nun kıl payı farkla kazanacağı gibi bir izlenim vardı.

Önce ikinci tura kaldıysa çok daha sıkı sıkıya sarılmak gerekecek önümüzdeki 14 gün demektir. Enseyi karartmadan, moral bozmadan daha yoğun, daha inançla çalışmalıyız.

Selçuk Candansayar’ın yazısı