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Yaramazlara biraz batar!

Selcan Taşçı: İktidar, daha yeni atanmış seçim kurullarını, neden apar topar değiştirmek ister?


En az 1 yıl seçim olmayacağının garantisi gösterilen değişikliğin, geçici maddeyle, sadece 3 ay sonra yürürlüğe girmesi sağlanan, bahse konu 15. ve 18. Maddelerde yapılan değişiklik ne?

İl-ilçe seçim kurulu başkan ve üyelerinin, Kınama veya disiplin cezası almamış, en az birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş hakimler arasından, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunca  ad çekme suretiyle tesis edilmesi…”


Allah aşkına söyleyin, “en az bir yıl seçime gitmeyi düşünmeyen” bir iktidar, daha yeni, ocak ayında atanmış olan seçim kurullarını, neden üç ay sonra apar topar değiştirmek ister?

Selcan Taşçı’nın yazısı

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