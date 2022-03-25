Selcan Taşçı: Göz göre göre neden bu riski alıyoruz?

Başta endüstriyel üretim yapanlar, tatlı imalatçıları olmak üzere gıda sektörünün nişasta bazlı şekere yönlendirildiğini ifade eden Öztürk, piyasada pancar şekeri temin edemeyen yahut yüksek fiyatla karşılaşan üreticilerin nişasta bazlı şekere mecbur kalacağını öne sürerken kaygılıydı. Zira her ne kadar Sağlık Bakanlığı’nın dönem dönem yayınladığı raporlarda “Pancar şekeri ile kanıtlanabilmiş farkı olmadığı” bildirilse de, bir çok sağlıkçı karaciğer yağlanmasından, kalp yetmezliğine sayısız hastalığın kaynağı ve dahi “zehir” varsayıyor nişasta bazlı şekeri.

Bir de Türkiye’de yüzde 30’ları geçen obezite tehlikesindeki rolü var tabi…

Göz göre göre neden bu riski alıyoruz peki?

Selcan Taşçı’nın yazısı