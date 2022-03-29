Selcan Taşçı: Baskın seçim halinde izlenecek strateji ayrı olacak

İktidar, seçim yasasında değişikliğe giderek muhalefeti yol haritasını değiştirmeye sevk etmeye çalışırken, muhalefet de “oyunu” iktidarın çekmeye çalıştığı zeminde oynamamaya kararlı; en azından öyle görünüyor.

Basına şimdilik yemek mönüsü ve ortak açıklamadan başka “somut” bilgi yansımasa da, bu partilerin kurmaylarındaki hava ve hazırlık “birden fazla hareket planı” oluşturacakları yönünde.

Yasa teklifi yasalaşır ve seçime de bu değişikler uyarınca gidilirse izlenecek strateji ayrı…

Baskın seçim halinde izlenecek strateji ayrı olacak.

Keza, kimin hangi çatı altında seçime gireceği, kimin hangi parti kontenjanından aday olacağı yahut aday olup olup olmayacağı da.

Velhasıl muhalefet, seçime, her durumda “yedek planlı” olarak hazırlanılacak.

Selcan Taşçı’nın yazısı