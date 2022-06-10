Selcan Taşçı: AK Parti teşkilatlarında ‘kasımda seçim’ söylentisi

Garabet haber dilini bir tarafa bırakıp, malum görüşmenin, en azından bu yazının yazıldığı saat itibarıyla henüz sızdırılmamış kısmına gelince… Alındığı iddia edilen asıl karara…

Kaynağı AK Parti teşkilatları olan söylenti o ki; “Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı’ndaki ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında, Beştepe’de, 1 saat süren görüşmede ‘Kasım’da seçim’ konusunda anlaşmaya varıldı.”

Aslı astarı nedir; Bunu, iki lider ile iki partinin sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek yöneticileri dışında bilen olduğunu sanmıyorum henüz. O yüzden fazlasını yazmak üfürmek olur. Ama sürpriz mi? Hiç değil. Aylardır konuşulan senaryolara da uygun. Aylardır telaffuz edilen takvime de… İktidarın, olmayan kesenin ağzını açıp da dağıtmaya başladığı mavi boncuklara da…

Selcan Taşçı’nın yazısı