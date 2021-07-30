Selcan T. Hamşioğlu: İddialar doğru mu yoksa?

Olağanüstü bir durum var.

Dağı taşı, ağacı kuşu, börtü böceği, ceylanları, kuzuları ve dahi köyleri, evleri, insanlarıyla ülke yanıyor…

Ve bu yangını bir an evvel söndürmeye yarayacak kim, ne varsa kullanmak durumundasınız siz şu anda; siyasi hesap güdemezsiniz, rövanşist davranamazsınız, hiçbir kişi ve kurumla inatlaşamazsınız, prosedürlerle uğraşamazsınız hele hele de kilo, gram hesabı yapmayı aklınızın ucundan bile geçiremezsiniz…

Değil 100 litre, isterse şartnamenizden 1000 litre eksik taşısın… THK uçaklarının her halükarda şu yangına fazladan su dökme imkanı var mı ? Var.

Bunu bile bile “hiçbir şey yapmamak” nasıl bir vicdana sığar!

İddialar doğru mu yoksa?

İhale dışı bırakılan uçaklar, bir de üzerine, resmen olmasa da fiilen hurdaya mı çıkarıldı?

Selcan T. Hamşioğlu’nun yazısı