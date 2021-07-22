Selcan T. Hamşioğlu: Caniliğe canilik demek için ‘inançla ilgili farklı bir yan’ mı lazım size?

İddia o ki, “Türkiye ile Taliban arasında inançla alakalı ters bir yan yok”muş!

Atatürk genci, Cumhuriyet kadını olarak yetişmiş biri olarak hakaret sayarım;

İslamiyetin aydın yüzünü temsil eden Türkiye Müslümanlarını, din üzerinden kurulmuş gelmiş geçmiş en yobaz, yoz, zorba, terörize yapılardan biri olan Taliban’la “inanç birliği” içindeymiş gibi gösterme abesliğine girmiyorum bile…

Sorum, Taliban’da ciddi ciddi “inançla ilgili ters bir yan” göremeyen “Müslümanlara”;

Böyle bir ölçü mü var, olabilir mi devlet idaresinde? Uluslararası ilişkilerde? Milli savunma/milli güvenlik tercihlerinde?

Teröre terör, terör örgütüne terör örgütü, zulme zulüm, caniliğe canilik demek için “inançla ilgili farklı bir yan” mı lazım size?

Hepsi, her şey bir yana, sırf “alınları secdeye değiyor” diye “ne istedilerse verilen”lerden yemedi mi en büyük darbeyi bu ülke; daha ne lazım ibret için?

Selcan T. Hamşioğlu’nun yazısı