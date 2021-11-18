Sekiz yıldır kalp nakli için bekleyen Emirhan Taçyıldız, 13’üncü doğum gününde yaşamını yitirdi.

Emirhan Taçyıldız (en solda) Fotoğraf: DHA

Musa ve Emine Taçyıldız çiftinin dört oğlundan en büyüğü Emirhan Taçyıldız, doğuştan kalp hastasıydı.

Emirhan nadir görülen iki kalp hastalığını birden taşıyordu. Bir haftalık bebekken ‘restriktif kardiyomiyopati’ teşhisi alan talihsiz çocuğun durumuna ‘süngerimsi kalp hastalığı’ da eşlik ediyordu. Her iki kalp kası hastalığı da Emirhan’ın kan pompalayan kalp boşluklarının düzgün şekilde gevşeyememesi nedeniyle, vücuduna yeterince kan pompalanamamasına yol açıyordu.

Hayatı hastanelerde geçen Emirhan, geçen hafta kalbinde oluşan pıhtılar nedeniyle acilen yoğun bakıma alınmış, tedavisinden sonra nakil ameliyatını olana kadar hastanede gözetim altında tutulmak üzere servise yatırılmıştı. Durumu çok riskli olduğu için evine de taburcu edilemeyen Emirhan, 13’üncü doğum gününden iki gün önce basın aracılığıyla sesini tüm Türkiye’ye duyurmuş ve organ bağışı çağrısında bulunmuştu.

Ancak Emirhan’ın kalbi hastalıklarının yüküne daha fazla dayanamadı ve tedavi gördüğü Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 16 Kasım’da, tam da doğum gününde yaşamını yitirdi. Emirhan, Gaziosmanpaşa’da bulunan Paşaçayırı Camii’nde bugün son yolculuğuna uğurlandı. Öğle vakti kılınan cenaze namazı ardından Emirhan’ın cenazesi Boğazköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

‘Son istediği gondola binmekti’

Cenaze namazı sonrası konuşan Emirhan’ın amcası Ahmet Taçyıldız şunları söyledi: “Bu haberi yaptığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Keşke organ bağışı Türkiye genelinde herkeste olsa, insanlar bağışladıkları organları insanlarda nasıl hayat bulduğunu görebilseler. Bizlerde Taçyıldız ailesi olarak Emirhan’ın ölümü sonrası bütün organlarımızı bağışlama kararı aldık. İnşallah bütün insanlarımız bunu yapar”.

Emirhan’ın diğer bir amcası Arif Taçyıldız ise “Emirhan’a nakil yetişmedi. Dün Emirhan’ın doğum günüydü. Büyük bir acı yaşıyoruz. Allah kimseye bu acıyı göstermesin. Emirhan’ın son isteği normal çocuklar gibi koşup oynamak ve gondola binmekti” dedi.